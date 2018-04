Australie: Il crée une fausse page «Black Lives Matter» sur Facebook et lève des milliers de dollars

Un dirigeant du syndicat national des travailleurs australiens (NUW) a été suspendu après qu’une enquête de la chaîne américaine CNN a révélé qu’il était à l’origine d’une escroquerie sur Facebook.

Ian Mackay, un homme blanc, vice-président du National Union of Workers (NUW) depuis 2015, a créé et géré une fausse page relative au mouvement « Black Lives Matter » (« Les vies des Noirs comptent », en français) sur le réseau social Facebook. Le mouvement militant afro-américain se mobilise contre la violence ainsi que le racisme systémique envers les Noirs. La fausse page qui compte 700.000 abonnés - deux fois plus que la page officielle du mouvement - a levé 100.000 dollars, dont une partie a été reversée sur des comptes bancaires australiens.

Contacté par CNN, le haut fonctionnaire avait refusé de clôturer la page fallacieuse. Facebook a dû intervenir et fermer le compte. Le NUW a déclaré dans un communiqué remis au Guardian, qu’une enquête sur les allégations formulées dans le rapport de la chaîne d’informations américaine avait été ouverte et que Ian Mackay, ainsi qu’une autre personne impliquée dans l’affaire, étaient suspendus.

En 2015, Ian Mackay aurait ouvert plus de 100 sites relatifs à la défense des droits des Noirs tels que « blacklivesnews.com, blackkillingsmatter.com et backfists.com ». L’un des sites, blackpowerfist.com, était un forum de discussion encourageant au don monétaire. Une recherche dans l’historique du site a permis de découvrir que le forum avait été créé à partir de l’adresse électronique du vice-président du syndicat. Le site indiquait avoir pour objectif de venir en aide aux personnes « victimes de crimes de haine ou qui ont été touchées par le racisme ».

L’enquête de CNN a retracé un profil Facebook anonyme sous le nom « BP Parker » qui a partagé un lien vers le site Web le lendemain de sa création, rapporte le quotidien britannique. Il s’agit du compte de l’administrateur de la page factice.

Un porte-parole de Facebook a déclaré : « Nous avons enquêté sur cette situation dès que [nous en avons eu connaissance], et désactivé l’administrateur de la page. » « Nous continuons d’examiner la situation et prendrons les mesures nécessaires conformément à nos politiques. »

Un coup dur supplémentaire pour le fondateur du réseau social qui doit comparaître cette semaine devant le Congrès américain, après le scandale de la fuite de données personnelles de millions d’utilisateurs.

