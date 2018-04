Grève à la SNCF: Pourquoi le billet de train Calais-Paris atteint les... 500 euros

Pourquoi le Calais-Paris du 14 avril 2018 coûte 443,50 euros? — Capture d'écran Ouisncf

« Retrouvez le meilleur prix du jour », la SNCF a de l’humour. Le 14 avril, pour faire un Calais-Paris en train, « le meilleur prix du jour » est à 443,50 euros ! Ce samedi, premier jour des vacances dans la zone C, est une nouvelle journée de grève des cheminots. Alors pour rejoindre Paris depuis Calais, le SNCF propose de passer par… Londres.

Le 14 avril, le Calais-Paris coûte 443,50 euros car le trajet passe par Londres en raison de la grève des cheminots. - Capture d'écran Ouisncf

D’où un prix aussi élevé pour faire 289 km car on prend deux Eurostar. La Voix du Nord a repéré dimanche 8 avril un Calais-Paris au prix de 500,50 euros. Et il n’est pas le seul. Le vendredi 13 avril, le Calais-Paris passe par Bruxelles via le Thalys et culmine à 139 euros.

Le 13 avril, la SNCF propose de faire Calais-Paris via Bruxelles. - Capture d'écran Ouisncf

La faute à l’algorithme

Le jeudi 12 avril, jour précédent la grève, le Calais-Paris varie entre 33 euros et 67,60 euros.

Interrogée par La Voix du Nord, la SNCF des Hauts-de-France a expliqué que : « Ne trouvant pas de solution satisfaisante, le logiciel, l’algorithme, propose ces solutions. Ce ne sont évidemment pas les solutions les plus économiques. »

