Royaume-Uni: Un portrait-robot de la police amuse beaucoup certains internautes

Le portrait-robot de la police du Warwickshire en Angleterre, a fait beaucoup rire sur Twitter. — Capture d'écran @warkspolice

Les services de police du comté de Warwickshire en Angleterre, ont diffusé sur leur compte Twitter le portrait-robot d'un voleur présumé, dans le cadre d'une enquête à Stradford-upon-Avonde.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e — Warwickshire Police (@warkspolice) April 3, 2018

Le 5 février dernier, l'individu aurait été impliqué dans un vol par distraction, rapporte le Huffington Post. Son complice et lui se seraient rendus chez une quadragénaire, en se faisant passer pour des employés de l'agence immobilière Orbit Housing. Tandis que le suspect détournait l'attention de la victime, son comparse se chargeait de dérober de l'argent.

Le portrait-robot posté sur le réseau social a été massivement partagé par les utilisateurs, lesquels ont moqué la mâchoire et la dentition particulièrement imposantes de l'individu représenté.

Theres something quite distinctive about this suspect, But i cant put my finger on it — Macfearghais (@macfearghais1) April 4, 2018

« Il y a quelque chose de singulier chez ce suspect mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. »

He sent me a snap! pic.twitter.com/ECc3b39YTM — Laura (@_lauraslens_) April 4, 2018

« Il m'a envoyé un snap. »