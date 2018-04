Metz: «Hâte d’y retourner», il note le commissariat sur Google Maps après une nuit en garde à vue

INSOLITE «Personnel accueillant et chaleureux», «chambres très confortables», un Lorrain n'a pas hésité à mettre un avis à l'hôtel de police de Metz sur Google Maps après une garde à vue...

L'avis laissé sur Google Maps après une nuit en garde à vue. — Capture d'écran / Google Maps.

Une photo, un avis, une information, chacun peut agrémenter Google Maps à sa guise. Si bien que la carte du géant du numérique révèle parfois de drôles de trouvailles. Après l’illustration d’un club de pôle dance à la barre de la cour d'appel de Nancy, un Lorrain s’en est, lui, visiblement donné à cœur joie à Metz à la fin du mois de mars.

« Personnel accueillant et chaleureux »

Après une garde à vue, ce prénommé Alexandre n’a pas hésité à mettre un commentaire à l’hôtel de police de la ville il y a désormais deux semaines, comme l'a répéré Le Républicain Lorrain. « Personnel accueillant et chaleureux, les chambres individuelles et collectives sont très confortables », commence-t-il en s’amusant.

Et d’enchaîner, non sans second degré, toujours, jusqu’à la chute :