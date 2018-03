Corée du Sud: L’administration de Séoul envisage l’extinction forcée des ordinateurs pour limiter les heures supplémentaires

Le gouvernement de la métropole de Séoul, en Corée du Sud, envisage une nouvelle initiative pour mettre progressivement un terme à la « culture des heures supplémentaires de ses employés, rapporte la BBC.

>> A lire aussi : La Corée du Sud à l'arrêt pour ne pas perturber les examens d'entrée à l'université

L’initiative se traduit par l’arrêt radical des ordinateurs dès 20h le vendredi soir. En moyenne, les fonctionnaires travaillent 2.739 heures par an, c’est 1.000 heures de plus que le reste des pays développés.

South Korea to shut off computers to stop people working late https://t.co/Kj9bcwgqAe