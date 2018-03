Etats-Unis: Ils se marient au rayon «jardin» d'un magasin Walmart

Alliances de mariage. Illustration. — Richkat

Chrissy Slonaker Torres et Leida Torres se sont mariés au rayon « jardin » du magasin Walmart de West Manchester aux Etats-Unis, rapporte le quotidien USA Today. Une photo de la scène pleine d’amour a été massivement relayée sur Twitter.

RT @ChinskiTweets: It's all over Reddit, Facebook and every other social media platform you can imagine, but here's the story behind the Walmart wedding: https://t.co/hyEvIdBOHm #viral #wedding #drudge — Natalya Faulkner (@NatalyaFaulkner) March 20, 2018

A Walmart wedding: Why couple got married in the garden section https://t.co/NsRJv35bov via @USATODAY — woan (@woan) March 20, 2018

Les deux amoureuses se sont rencontrées en 2015 lorsque Leida a obtenu un poste de gestionnaire dans l’entreprise de grande distribution américaine. Les deux jeunes femmes qui se sont d’abord tournées autour ont fini par se fréquenter, encouragées par leurs collègues qui sont devenus leur famille.

Déplacer son mariage à Walmart

Si à l’origine, elles projetaient d’organiser une cérémonie en petit comité dans la ville de York, à leur domicile, l’absence de nombreux collègues qui travaillaient - le magasin étant ouvert 24h/24 - n’était pas envisageable. Le couple a donc décidé de se marier là où tout a commencé, à Walmart. C’était d’abord l’idée de Chrissy mais sa fiancée Leida, a adoré le principe : « Je lui ai juste dit : "Faisons-le" », a-t-elle raconté au journal. « Notre famille de Walmart a été d’un tel soutien. Pourquoi pas ? ».

Avec l’aide de leur collègue, le centre du rayon « jardin » du magasin a été transformé en un lieu digne d’une cérémonie de mariage. Une tente d’extérieur a été montée, des fleurs rouges et blanches disposées en dessous, et un tapis incrusté de faux diamants a servi d’allée d’honneur.

Une grande célébration et des trouble-fêtes

Plus de cent personnes étaient présentes pour l’échange des vœux : des membres de la famille des mariées, leurs collègues et même des clients curieux. Chrissy et Leida n’ont pas été les cibles de moqueries ou de critique « le jour J ». Les jeunes femmes ont cependant été traitées de « ploucs » par des utilisateurs des réseaux sociaux.

Le post d’un twittos témoin de la scène a même été partagé des milliers de fois. En commentaires ? Les avis des internautes qui ont certes trouvé le geste adorable, mais ont tout de même relevé qu’il y avait « plus romantique que Walmart pour célébrer des noces ».

SOMEONE JUST GOT MARRIED IN THE WALMART GARDEN SECTION 😭 — trent (@OmfgTrentt) March 18, 2018