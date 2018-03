Australie: Le canard gonflable géant d'un club de natation se fait la malle jusqu'à l'océan Indien

Le Cockburn Masters Swimming Club et des nageurs posent avec leur mascotte, Daphne, le canard gonflable géant. — NICK WYATT / PERTH'S COCKBURN MASTERS SWIMMING CLUB / AFP

Cette année, la 22e édition de la compétition de natation en mer qui a eu lieu à Perth en Australie, s’est faite sans sa mascotte. Daphne, le canard gonflable géant a été emporté vers l’océan Indien avant d’être retrouvé par un pêcheur, rapporte la chaîne BBC.

Le club de natation australien Cockburn Masters Swimming Club, organisateur de l’événement, a dû faire sans son canard géant en caoutchouc à 900 dollars. Daphne a été vue pour la dernière le 11 mars, juste avant la compétition, au large de Coogee Beach, en banlieue australienne. Des vents violents ont conduit le canard – qui devait servir de balise tournante – jusqu’à l’océan indien.

« Elle m'a échappé des mains »

« Elle m'a échappé des mains, a déclaré le directeur du club à la BBC. Je me suis déshabillé pour la poursuivre mais je n’ai pas pu l’attraper ». Sur Facebook, le club a posté un appel à témoin dès le lendemain, pour retrouver sa « bien-aimée Daphne » saine et sauve.

Le jouet de bain géant a été repéré seulement une heure après sa disparition, près de l’île de Rottnest à l’ouest de la ville, par Toby Gibb, qui passait par là en bateau au bon moment. L’homme a remorqué le canard qui fait la taille d’une voiture, avec son bateau et l’a traîné avec lui le temps d’une journée de pêche. Il a ensuite dégonflé Daphne et l’a gardé à son domicile pendant une semaine. Tony Gibb doit rencontrer le directeur du club de natation mercredi pour lui remettre le gros canard afin que la mascotte soit ramenée à Coogee Beach, rapporte la page Facebook du club.

En signe de remerciement, le directeur du club a déclaré à la BBC que des produits de marque seraient offerts à Tony Gibb ainsi qu’une bouteille de vodka et des pass gratuits pour sa famille et lui afin d’assister à la compétition de l’an prochain. Daphne n’ayant pas pu remplir son rôle cette fois, plus de mille canards de bain ont été distribués aux participants, une déception pour les enfants qui voulaient voir Daphne.