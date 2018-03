Coupe de France: Philippe Katerine va tourner un clip aux Herbiers (et cherche des figurants)

Philippe Katerine s'invite sur la Croisette avec «Gaz de France». — BALTEL/SIPA

On adooooooooooore. Alors que le club de foot vendéen des Herbiers s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France (ce sera le 17 avril contre Chambly), le chanteur (et vendéen, donc) Philippe Katerine est attendu mardi dans sa région d’origine.

L’artiste a en effet écrit une chanson en l’honneur du parcours des Rouge et Noir, révèle le club sur son site Internet. Et puisqu’il ne fait pas les choses à moitié, le chanteur viendra tourner son clip au stade Massabielle à partir de 19h30 et compte faire participer le public.

« Le but : mettre un maximum d’ambiance »

« Entouré d’une partie des joueurs de l’équipe première, Philippe Katerine a besoin du soutien d’un maximum de supporters du VHF, habillés de rouge et noir, continue le club. Le but : mettre un maximum d’ambiance au stade pour réaliser les séquences vidéos qui seront intégrées dans le clip de la chanson. »

📹INSOLITE : Venez participer mardi soir au stade Massabielle @lesherbiers au prochain clip de #PhilippeKaterine, une chanson pour accompagner l'épopée du @VHFootOfficiel en @coupedefrance ! TOUS EN ROUGE ET NOIR ▶️ https://t.co/PHxTtDtCxP pic.twitter.com/JeF7smaSwl — Ligue de Football des Pays de la Loire (@LigueFootLFPL) March 18, 2018

Deux autres vendéens, MC circulaire (originaire de Fontenay-le-Comte et considéré comme l’un des pionniers du « rap rural ») et Myth Syzer, (rappeur et producteur de la Roche-sur-Yon) seront aussi de la partie.

En 2005, Philippe Katerine, originaire de Chantonnay, avait déjà fait appel à ses compatriotes de la Vendée pour le clip de Louxor J’adore. Le tournage avait eu lieu dans la commune de Beaurepaire.