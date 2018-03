VIDEO. Perpignan: Une entreprise lance des espadrilles... qui ne sentent jamais

Les Ananas jusqu'au bout des Pieds ...🍍🤣 On se laisse glisser tout doucement vers la chaleur de l'été 🏖 Retrouvée toute la collection sur www.payote.fr🖱 Fabrication Française 🇫🇷 #ananas #madeinfrance #espadrilles #espadrille #payote #shoes #fashionblogger #fashion #pictureofthedays #instaday #instagood #mode #style #hawaii #miami #bloggerstyle #blogger #toulouse #paris #marseille #newbrand #newcollection #occitanie #brands #brand #beach #californie #la

A post shared by Espadrilles Payote (@payotespadrille) on Jan 10, 2018 at 10:22am PST