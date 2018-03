VIDEO. Chine: Une journaliste lève les yeux aux ciel et fait scandale

Une journaliste chinoise est devenue la star du Web de l’Empire céleste après qu’elle a été filmée levant les yeux au ciel de façon théâtrale pendant l’intervention de sa consœur à la conférence de presse du Palais du Peuple à Pékin, rapporte The Guardian.

The reporter in the blue seemingly not too impressed with this question at the #NPC #China #TwoSessions pic.twitter.com/lq7AzX9oTp