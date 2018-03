«Le Meilleur pâtissier célébrités»: Les internautes se moquent du gâteau raté de Julien Lepers

Julien Lepers dans l'émission " Le Meilleur pâtissier célébrités" sur M6. — Marie ETCHEGOYEN/M6

Habituellement lorsque l’on regarde l’émission Le Meilleur pâtissier célébrités, on en a souvent plein les yeux… Et on n’a pas été déçu avec le gâteau magnifiquement raté de Julien Lepers, mardi soir.

L’ancien animateur de France Télévisions n’a pas su convaincre Cyril Lignac et Jacqueline Mercorelli et a été éliminé. Les candidats devaient s’inspirer de leur film préféré pour réaliser un dessert digne de ce nom qui les conduirait en final.

Pas l’effet escompté

C’est alors que l’amateur de pâtisserie de 68 ans a choisi le film de comédieTed. Pour reproduire le célèbre ours en peluche à l’humour décalé, Julien Lepers a préparé une génoise où il a inséré des framboises et a recouvert le tout d’une crème au beurre pralinée pour donner l’illusion de la fourrure. Mais le résultat n’a pas eu l’effet escompté ce qui a valu au célèbre animateur d’être éconduit de l’émission phare de la chaîne.

Sur Twitter, M6 a détourné le gâteau raté avec un montage avant/après. Suivi par d’autres utilisateurs, qui se sont à leur tour moqués du malheureux essai culinaire de Julien Lepers.

Le gâteau de Julien Lepers on dirait un nouveau né obèse qu’on aurait jeter dans une friteuse #LMP pic.twitter.com/eqLAMhZavr — David Ch (@David___Ch) March 13, 2018

- Passer un mois sans télé

- Brancher sa boxe

- Tomber sur le gâteau de Julien Lepers

- Rendre sa boxe #lemeilleurpatissier — Rosa Rosam (@intwittoveritas) March 13, 2018