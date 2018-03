Elle envoie une photo d'elle au mauvais numéro, une famille entière la complimente

Une photo envoyée au mauvais destinataire, c’est parfois gênant… Mais aux États-Unis, c’est au contraire un bon moment qu’une jeune femme a vécu grâce à son erreur.

L’étudiante a envoyé par mégarde des photos de ses essayages de robes à un père de famille. Ce dernier a très gentiment répondu, après avoir demandé l’avis de toute la famille, relaye le HuffPost.

« Je pense que ce message était destiné à quelqu’un d’autre », a répondu le jeune papa. « Ma femme n’est pas à la maison donc je n’ai pas pu lui demander son opinion mais les enfants et moi pensons que vous êtes resplendissante dans cette robe. C’est celle-là que vous devriez choisir ! »

Syd accidentally sent pics of her dress to the wrong number and this was their response 😂 pic.twitter.com/SWmcqSFiqh

Encore mieux, le message était assorti d’une photo de ses cinq enfants, approuvant la robe avec un grand sourire et un pouce en l’air. Le message a été partagé des centaines de milliers de fois sur Twitter.

Sur Twitter, le père a ajouté que sa femme avait finalement pu voir la photo et validait elle aussi la robe. Tout comme leur sixième enfant, absent du premier cliché puisqu’il était en séance de chimiothérapie à l’hôpital.

Hello! Apparently you have made my children Twitter famous! My 2nd youngest (not pictured, he was at chemo clinic) has a FB page for his fight against Leukemia and one of our Prayer Warriors recognized the children! Btw, my wife agreed that the dress looked great! God Bless!