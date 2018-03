VIDEO. Australie: Une araignée géante rescapée des inondations fait frissonner la Toile

Araignée. Image d'illustration. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Après des pluies torrentielles, les inondations de l’Etat du Queensland en Australie ont révélé quelques surprises… Des animaux tels que des crocodiles, des requins taureaux et des serpents se sont rapprochés des zones d’habitations. Ce dimanche, c’était au tour d’une araignée géante d’attirer l’attention et de faire frissonner la Toile, rapporte le quotidien The Courrier Mail.

Une rescapée des inondations

L’arachnéide, de la famille des Phlogius crassipes – rapporte Nine News – a été aperçu accroché à une branche au-dessus de la rivière Herbert en crue, dans la ville de Halifax. Les images de l’animal ont été postées sur Instagram et Twitter où elles ont été relayées des milliers de fois. Les habitants de la ville du comté de Hinchinbrook, touchés par le sort de l’araignée en détresse et luttant pour rester au sec, l’ont déplacée sur un avocatier du centre-ville à l’abri des eaux.

D’autres images de scènes insolites après les inondations ont fait le tour du Web. Notamment, la vidéo d’un habitant pêchant depuis le toit de sa maison, installé confortablement dans un transat.