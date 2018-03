Gironde: Une commune «recherche désespérément ses trois gendarmes»

L'affiche diffusée par la mairie de Castillon-la-Bataille. — mairie de Castillon-la-Bataille

Cette commune girondine n’a plus revu ses trois gendarmes mobiles depuis six mois.

Pour interpeller les autorités, le maire a lancé un (faux) avis de recherche.

Les militaires manquent surtout en soirée et le week-end.

Parfois, l’humour est le meilleur pour faire entendre sa colère. Et Jacques Breillat l’a bien compris. Le maire de Castillon-la-Bataille vient de lancer un (faux) avis de recherche pour la disparition de ses trois gendarmes mobiles ! Ça fait six mois qu’ils ont disparu dans sa petite commune de 3.200 habitants.

Il n’a aucune nouvelle des autorités

« Ce n’est pas en râlant pour râler qu’on va se faire entendre alors j’essaie de trouver des idées pour interpeller les gens et les autorités sur notre situation », explique Jacques Breillat à 20 Minutes. Avec cette affiche diffusée sur les réseaux sociaux où l’on peut lire : « la ville de Castillon-la-Bataille recherche désespérément ses trois gendarmes mobiles, renforts de la Zone dite de Sécurité Prioritaire », il espère faire bouger les choses.

J’ai l’impression que le gouvernement est en train de faire un tour de passe-passe. On crée la police de sécurité du quotidien mais dans le même temps, on m’enlève les moyens alloués aux ZSP !

Pour être sûre de retrouver ses gendarmes, le maire y ajoute un petit descriptif : « Trois grands costauds, armés, uniformes noirs, assurant la tranquillité et la sécurité publique des habitants, patrouillant à pied, en horaires décalés dans le centre-ville de Castillon-la-Bataille. » Car c’est notamment le soir et le week-end que les trois militaires manquent pour Jacques Breillat. Et jusqu’à preuve du contraire, il n’avait toujours pas retrouvé ses gendarmes ce lundi matin.