Sablé-sur-Sarthe: Le tournoi de boules «François Fillon» va changer de nom

C’est une petite institution, qui réunit depuis 14 ans une centaine d’équipes, venues de plusieurs départements. Mais cette année, « le challenge François Fillon », ce tournoi de boules de fort organisé à Sablé-sur-Sarthe va changer de nom.

La prochaine édition, qui se déroulera à partir du 23 avril s’appellera « le challenge du maire ». Une décision qui ne serait « pas politique », ont expliqué les organisateurs aux Nouvelles de Sablé.

« Les gens mélangeaient tout »

Il n’empêche que celui qui a tiré sa révérence fin 2017 semble avoir causé du tort à l'événement. L’an passé, des équipes ne sont pas venues « à cause du nom », et les organisateurs ont reçu plusieurs remarques. « On nous a demandé si on avait touché des enveloppes. Les gens mélangeaient tout », explique un responsable de l’Etoile sabolienne aux Nouvelles de Sablé.

La commune, qui finance désormais le tournoi, a validé ce changement d’appellation. Reste à savoir si l’ancien maire, qui n’aurait assisté qu’à la première édition de l’événement, va de nouveau parler de «boules puantes».