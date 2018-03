VIDEO. Leur reprise improvisée d'«Hallelujah» dans un aéroport fait le buzz, ils décident de l'enregistrer

La pianiste Valérie Marie et le chanteur Grégory Benchenafi ont improvisé une reprise de la chanson «Hallelujah» de Leonard Cohen, le 18 février 2018 à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. — Valérie Marie / Facebook

Ils ne se connaissaient pas, mais ils n’oublieront certainement jamais leur rencontre à l’aéroport de Toulouse-Blagnac​.

Le 18 février dernier, en attendant de pouvoir prendre son vol, la pianiste Valérie Marie décide de profiter du piano mis à la disposition des passagers dans le hall d’embarquement.

>> A lire aussi : VIDEO. Toulouse: Une pianiste et un chanteur reprennent «Hallelujah» à l'aéroport... et c'est splendide

Tout naturellement, le chanteur Grégory Benchenafi décide de l’accompagner en interprétant Hallelujah de Léonard Cohen.

Ils sortent un EP de trois titres

Moins d’un mois plus tard, leur reprise a été vue près de 3 millions de fois sur la page Facebook de pianiste.

Un engouement qui a décidé les deux artistes à ne pas en rester là. Ce vendredi, ils ont annoncé la sortie sur ITunes d'un EP de trois titres appelé Une rencontre où, en plus du titre de Léonard Cohen, les deux artistes reprennent Every Breath You Take de Police, version lyrique, et L'Envie de Johnny Hallyday.