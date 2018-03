Héritage de Johnny Hallyday: La pub des thermes d'Amnéville avec Laura et David crée la polémique

VIDEO. Héritage de Johnny Hallyday: Le «bad buzz» des thermes d'Amnéville qui mettent en scène Laura et David dans une publicité — Ludovic Marin/AP/SIPA

Une image qui représente les thermes d'Amnéville avec sur la droite les photos de Laura Smet et David Hallyday, ainsi que celles de Jade et Joy, pincées sur une corde à linge. L’illustration utilisée dans le cadre d’une campagne de publicité sur les réseaux sociaux est accompagnée des légendes « Exclusif ! Affaire Hallyday, Thermapolis prend position » et « Chez nous, tous les enfants ont le même droit au plaisir de l’eau thermale ! »

Par respect pour notre idole arrêtez tout svp !!!!



Les thermes d'Amnéville mettent en colère les internautes après avoir utilisé les photos des enfants de Johnny Hallyday dans une publicité https://t.co/tpz0sLV3cf via @franceinfo — Cédrick (@ccauderl) March 1, 2018

Une référence à la guerre testamentaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday qui n’a pas plu aux internautes. Ni une ni deux, l’établissement thermal lorrain a supprimé sa campagne de publicité.

« C’est une volonté de faire le buzz »

Au micro de France Bleu Lorraine Nord, la directrice Anne Bello a pourtant expliquer assumer la communication : « Vous connaissez la formule : qu’importe que l’on dise du bien ou du mal, l’important est que l’on parle de moi. C’est une volonté de faire le buzz. ».

Elle se défend de vouloir avant tout de « réagir à une actualité sur laquelle tout le monde prend position. C’était une façon un peu décalée et humoristique de le faire ».