VIDEO. «Je fais l'impossible pour masquer ma calvitie», plaisante Trump

D'habitude, il fait plutôt dans l’autocongratulation que dans l'autodérision. Mais à la tribune de la conférence CPAC, la grand rendez-vous annuel des conservateurs américains, Donald Trump s'est laissé aller à une plaisanterie capillaire, vendredi.

Trump looks at his image and says "I would love to watch that guy speak," preens for the crowd, and says, "I try like hell to hide about the bald spot, folks." pic.twitter.com/FcIN9ZAMh3