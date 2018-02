Los Angeles: Une course-poursuite en voiture digne de «GTA» se termine dans le tunnel du métro

Un chauffeur fou a tenté de semer la police de Los Angeles en conduisant dans un tunnel du métro, le 20 février 2018. — CBS LA

C’est sans doute la course-poursuite la plus médiatique de l’année en Amérique. Mardi soir, un chauffeur au volant d’un pick-up volé s’est cru dans Grand Theft Auto et a tout tenté pour échapper à la police de Los Angeles. L’incident a tenu en haleine les internautes pendant une heure, et la chaîne NBC a même interrompu sa retransmission des Jeux olympiques pour suivre ce sport national américain. Finalement, le conducteur a pu être arrêté, mais une passagère est toujours recherchée.

Selon la chaîne KTLA, les suspects ont volé un véhicule vers 22h00 dans la banlieue Est de Los Angeles. A 22h18, le pick-up a percuté de plein fouet un taxi avant de continuer sa route. Un passager du taxi a été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger, selon la police.

La passagère disparaît dans le tunnel

Le chauffeur fou a ensuite conduit sur les rails de la portion aérienne du métro « léger » (light rail) de la ligne Gold puis s’est engouffré dans un tunnel. Un train a suivi peu de temps après à vitesse réduite. Il n’y a pas eu de collision, selon les autorités, mais le trafic a été interrompu.

Unreal. He stole the idea from GTAV pic.twitter.com/U7tRMdnUsb — Timothy Burke (@bubbaprog) February 21, 2018

AHAHAHAHAHAH NEVER CHANGE LOS ANGELES pic.twitter.com/FfzmC2Kf10 — Timothy Burke (@bubbaprog) February 21, 2018

Selon KTLA, la passagère aurait réussi à s’enfuir par une sortie du tunnel, mais le chauffeur a été interpellé.

RAW VIDEO: The man who led police on a wild chase that ended in an MTA train tunnel is now in custody. #CBSLA pic.twitter.com/Pgh5ZhGexn — KCBS KCAL (@KCBSKCALDesk) February 21, 2018

Le tweet de la fin à la police de Los Angeles : « Les choses à ne pas faire : tenter d’échapper à la police, check. Conduire avec une voiture dans un tunnel de train, check ».