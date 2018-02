Royaume-Uni: 750 des 900 restaurants KFC fermés faute de livraison de poulet

Logo du groupe Kentucky Fried Chicken (KFC) — Eric Piermont AFP

Les fans du roi du poulet frit KFC risquent d’être frustrés… 750 des 900 points de vente du Royaume-Uni ont dû fermer leurs portes temporairement, faute de livraison de poulet, rapporte la BBC.

Jusqu’à mardi dernier, la chaîne de restauration rapide était encore livrée par la société sud-africaine Bidvest qui se définit comme « le principal fournisseur de solutions logistiques et de chaîne d’approvisionnement pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration au Royaume-Uni ». Mais le contrat a été transféré vers l’entreprise DHL qui a rencontré des « problèmes opérationnels ».

« Il est complexe d’envoyer du poulet frais dans 900 restaurants »

« Nous avons un nouveau partenaire de livraison, qui a eu quelques problèmes de démarrage. Il est assez complexe d’envoyer du poulet frais dans 900 restaurants à travers le pays ! », a déclaré le porte-parole de la chaîne de restaurant, s’excusant auprès des clients pour la gêne occasionnée.

DHL s’est également justifié : « En raison de problèmes opérationnels, un certain nombre de livraisons ont été incomplètes ou retardées ces derniers jours. Nous travaillons avec nos partenaires, KFC et QSL, pour rectifier la situation en priorité et nous excusons pour tout inconvénient. »

>> A lire aussi : Twitter, Spice Girls et Herb... KFC livre sa recette version Kamoulox

« Nos équipes travaillent toutes les heures pour que tout soit rétabli le plus rapidement possible, mais il est trop tôt pour dire combien de temps il faudra pour rattraper le retard », a de son côté ajouté le porte-parole de KFC.

Gestion des salaires

Pour ce qui est des employés de l’entreprise, il a annoncé, que les personnes sous contrat à court terme recevraient la moitié des heures travaillées par jour au cours des douze dernières semaines, tandis que les employés titulaires seraient payés normalement. 80 % des points de vente étant des franchises, leurs gestionnaires peuvent décider seuls de la manière dont seront rémunérés leurs salariés, mais le siège du restaurant les « encourage à adopter la même politique ».

KFC a mis à disposition des clients, un site internet leur permettant de localiser le restaurant le plus proche en cas de profonde envie de poulet frit. La chaîne ne souhaite faire aucun « compromis sur la qualité de la volaille » et assure tout de même le service sur certains points de vente, où « les menus sont limités et les horaires de fermetures avancées ».