JO 2018: Record du nombre de préservatifs distribués aux athlètes

Un nombre record de préservatifs a été distribué aux athlètes participants aux Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, rapporte BBC.

Un don gargantuesque

Un total de 110.000 préservatifs a été donné aux sportifs. Si la plupart ont été offerts par le fabricant Convenience, au moins un athlète sur les 2.925 inscrits, s’est dit déçu du cadeau. « Je pensais qu’il y aurait peut-être des anneaux olympiques dessus ou qu’ils seraient tous de couleurs différentes, mais non », a regretté le patineur artistique américain Adam Rippon ce week-end.

Adam Rippon (@Adaripp) ranting for a minute straight on Instagram about the #Olympics condoms is honestly a MOOD™️. pic.twitter.com/y2JKlpLT3c — Bo Bayerl (@BoBayerl) February 10, 2018

Les JO sont chauds

On pourrait croire que tout a été pensé pour que les athlètes augmentent la température des Jeux Olympiques les plus froids jamais enregistrés depuis vingt ans, et pour cause, l’application Tinder a voulu, à son tour faire preuve de générosité.

La plateforme de rencontres a gratuitement donné aux sportifs accès à « Tinder Gold », une version améliorée permettant de voir qui a été sensible a votre charme, et ce, même si vous n’avez pas réciproquement « matché ».

Au bon endroit, au bon moment

L’application a relevé une augmentation de 1.850 % du nombre d’utilisations du « Tinder Passeport », une option qui permet de modifier son emplacement partout dans le monde, et donc, d’être géolocalisé dans le périmètre du village des Jeux Olympiques si l’on s’y trouve…

Le nombre de « matchs » a, lui aussi, grimpé de 600 %. La compétition durant seize jours, Convenience a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les athlètes utilisent l’ensemble des préservatifs distribués.