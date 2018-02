Il regarde 188 épisodes de «The Office» en une semaine, Netflix l’appelle

La plateforme de films et séries en flux continu, Netflix, a fait preuve de bienveillance envers l’un de ses utilisateurs. Constatant qu’un homme avait regardé 188 épisodes de The Office en à peine une semaine, la société américaine lui a passé un coup de fil pour s’assurer de sa santé mentale, relate Pizzabottle.

Le destinataire de cette délicate attention a publié l’histoire sur Reddit sous le pseudo King-Salamender. Alors qu’il était en congé et traversait un épisode dépressif, il a utilisé massivement Netflix. Le personnel de la plateforme s’est d’autant plus alarmé qu’il utilisait l’option « revoir ».

Si certaines personnes n’apprécient pas que Netflix surveille l’activité de ses utilisateurs, King-Salamender en a été ravi : « Honnêtement, ça m’a fait du bien de savoir que quelqu’un, même un inconnu travaillant dans le service technique du site, s’est soucié de ma santé mentale. »

Pendant la période des fêtes de fin d’année, Netflix avait été critiqué pour avoir interpellé sur Twitter des utilisateurs qui avait regardé à de nombreuses reprises le film A Christmas Prince.

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you?