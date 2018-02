Etats-Unis: Six ados présentent leur candidature au poste de gouverneur de l’État du Kansas

Six adolescents ont présenté leur candidature au poste de gouverneur de l'Etat du Kansas, aux Etats-Unis. — Christopher Smith / AFP

L’État du Kansas aux Etats-Unis vit un moment qui devrait rester dans les annales. Six adolescents, qui n’ont pas plus de 18 ans, ont présenté leur candidature au poste de gouverneur, relate CNN.

La législation de l’Etat du Kansas ne fixe pas d’âge minimum pour se présenter aux élections. Si certains le perçoivent comme une faille, pour ces adolescents, c’est une bénédiction.

Une faille comme une bénédiction

Jack Bergeson, 17 ans, fait partie de la troupe juvénile qui compte bien faire bouger les choses. Il n’a pas encore l’âge de voter et pourtant, il convoite déjà le titre de gouverneur. Jack prône des motivations réelles et concrètes, le jeune homme a déclaré au journal américain ne pas être satisfait du travail du gouverneur actuel sur la question de l’éducation. S’il est élu, il entend bien augmenter le salaire minimum et travailler à la législation du cannabis.

Les législateurs du Kansas ne prennent pas ces jeunes candidats au sérieux et ont proposé un projet de loi fixant l’âge minimum requis à 18 ans pour se présenter, afin d’empêcher qu’un tel scénario ne se reproduise. Lundi dernier, le comité de la Chambre des représentants des Etats-Unis a voté contre l’amendement de Kristey Williams, représentante des Républicains, qui visait à fixer l’âge minimum pour candidater à 30 ans. Pour Kristey Williams, « à l’ère des réseaux sociaux » où il est facile de devenir « célèbre », le bureau doit redoubler de vigilance et « établir des règles ». S’il est adopté, le projet de loi n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2019, afin de ne pas pénaliser les candidats qui ne répondent pas à ces exigences lors des élections de 2018.

Une figure politique pour les jeunes

« Toutes les jeunes voix doivent être entendues, mais dans une certaine mesure », soutient Dominic Scavuzzo, 18 ans, candidat républicain. Pour le jeune homme, il est important que les ados se reconnaissent en une figure politique et que cette personne « apporte de la transparence à des questions politiques importantes comme les dépenses d’éducation publique ».

Selon la National Governors Association, le Kansas, le Vermont et le Massachusetts, sont les trois seuls États à ne pas avoir d’âge minimum requis pour se présenter au poste de gouverneur.

New generation is giving me hope! There’s a teen running for #Governor of #Kansas ! — Catharine (@CKimWBergstrom) February 12, 2018

« La nouvelle génération me donne espoir ! Des ados se présentent pour le poste de gouverneur ! »