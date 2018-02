Pyrénées-Orientales: Une famille reste coincée toute la nuit dans l'ascenseur de la mairie

Un enfant dans un ascenseur (illustration). — LEVY BRUNO/SIPA

C’est une aventure à peine croyable qui est arrivée à une petite famille des Pyrénées-Orientales : le 28 janvier dernier, en plein dimanche après-midi, une fillette de 4 ans et ses parents se baladent dans les rues d’une petite commune de quelques dizaines d’habitants à peine, raconte L'Indépendant. Jusqu’ici, rien de bien insolite…

>> A lire aussi : JO 2016 : Quand Juan Martin Del Potro avait la poisse et était resté bloqué 40 minutes dans un ascenseur

Ils n’ont pas leurs téléphones portables avec eux, seulement un pot de pâte à tartiner, qu’ils réservent pour leur chandeleur avant l’heure prévue de leur retour.

Ils ne seront délivrés que le lendemain matin

Le papa, adjoint au maire, décide alors de faire un crochet par l’hôtel de ville, pour récupérer des documents dont il a besoin, poursuit le quotidien régional. La petite famille pénètre dans la mairie, et emprunte l'ascenseur, dont la petite fille raffole.

Les portes se ferment… et l’ascenseur se bloque, l’alarme s’enclenche. Impossible de prévenir qui que ce soit, les premiers habitants sont loin, personne ne les attend, et la mairie est vide le dimanche. La nuit tombe, le repas du soir s’organise, avec le pot de pâte à tartiner à la noisette. Papa, maman et la fillette passeront 16 h dans ces 4 m2.

Ils ne seront délivrés que le lendemain matin, à l’heure de l’ouverture de la mairie. C’est la secrétaire de l’hôtel de ville qui leur ouvrira… La mère du père de famille !