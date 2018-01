Dordogne: Il vient au secours de son voleur qui menaçait de se noyer

INSOLITE A Terrasson (Dordogne), un habitant n'a pas hésité à venir en aide à celui qui tentait de voler son véhicule, et qui avait plongé dans la Vézère pour tenter de s'échapper...

C’est une scène particulièrement cocasse que racontent les gendarmes de la Dordogne sur leur page Facebook. Au cours de la nuit du 22 au 23 janvier, deux frères de Terrasson (Dordogne) décident de voler une voiture au préjudice d’un habitant du centre ville. Après l’avoir dégradée pour pénétrer à l’intérieur, ils coupent les connexions électriques espérant faire démarrer le véhicule, sans parvenir à leurs fins.

Ils décident alors de tenter de voler un second véhicule mais cette fois, le bruit alerte la victime, qui les poursuit immédiatement et les met en fuite.

Un des deux voleurs revient sur place après avoir oublié son téléphone dans la voiture !

C’est alors qu’un des deux malfaiteurs se jette dans la Vézère, en crue, pour tenter de se sortir de ce mauvais pas, tandis que le second parvient à quitter les lieux précipitamment. « Pas rancunier, le Terrassonnais voyant son voleur être un piètre nageur, porte secours à celui-ci et l’aide à s’extirper de l’eau froide et du courant » rapportent les gendarmes.

Ce n’est pas tout : une demi-heure plus tard, le voleur qui avait pris la fuite revient sur les lieux, car il avait… oublié son téléphone portable dans la voiture. C’est alors qu’il menace le sauveteur avec un couteau.

Ce dernier décide d’appeler la gendarmerie, qui a interpellé les deux individus. Placés en garde à vue, ils comparaîtront prochainement devant le tribunal correctionnel de Périgueux.