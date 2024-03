C’est la plus grosse panne de Meta en quatre ans. Dimanche 5 mars dans l’après-midi, les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que Messenger, ont été inaccessibles dans le monde entier pendant près de deux heures et demie.

Aujourd’hui, Meta a expliqué la raison de ce crash. La défaillance proviendrait du traitement automatisé des valeurs de configuration, comme l’explique en détail le site spécialisé 01.net. Ce système a connu un bug, mais l’ampleur de la panne provient plutôt de la gestion de ce bug au sein de l’infrastructure interne de Meta.

Un bug similaire à une attaque DDoS

En voulant corriger ce bug, une base de données a reçu plusieurs milliers de demandes par seconde, dans une vague s’apparentant à une attaque par déni de service (DDoS), sauf qu’elle n’était pas le résultat de hackers.

Afin de briser le cycle néfaste dans lequel s’est mis le système de traitement automatisé des valeurs de configuration, Meta n’a eu d’autre choix que de désactiver temporairement son site, empêchant toute connexion et tout trafic, pour le réactiver lentement ensuite.

L’entreprise américaine a annoncé ne plus faire appel à son système de traitement automatisé des valeurs de configuration et réfléchir à un nouveau mécanisme similaire. Et plus fiable ?