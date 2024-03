Qui sont ces gameurs capables de plier un jeu vidéo en quelques minutes ?

D’un geste rapide, il ajuste son t-shirt avant de se masser les poignets. Derniers tapotages de doigts sur les cuisses avant de se lancer dans la partie. Pour « Yoshizor », il est l’heure d’entrer en piste. Son défi : finir le jeu vidéo Yoshi’s Island le plus rapidement possible, à défaut de faire tomber le record établi à 54 minutes et 30 secondes. Manette en mains, il s’exécute sous les encouragements des spectateurs venus assister au SpeeDons, un marathon de 75 heures.

À l’occasion de cet événement, qui se déroule à Lyon jusqu’à dimanche soir et dont l’objectif est de récolter des fonds en faveur de Médecin du Monde, 20 Minutes est allé à la rencontre de ces « speedrunners ». Des as de la manette, capables de « plier un jeu » en parfois moins de cinq minutes. Des passionnés qui s’entraînent inlassablement, à l’instar des sportifs de haut niveau. Quels sont leurs tips, leur rituel ? Nous avons voulu tout savoir.

Une « forme de persévérance »

La clé, c’est avant tout la « régularité », souligne Pierre, alias « Rocher » dans l’univers du gaming. « Avant, je pouvais jouer toute une journée pendant huit heures. Mais la concentration finit par chuter », explique ce Parisien de 29 ans. Désormais, il préfère les sessions plus courtes mais quotidiennes. « Deux heures maximum », souligne-t-il.

« Il n’y a pas besoin de jouer des séquences très longues et, de fait, fatigantes. Une heure suffit », abonde Thomas, 29 ans, originaire de Lille et dont le pseudo est « Asukero ». Sa technique : refaire patiemment le même « run ». « A un moment, on atteint un plafond de verre. Si l’on veut progresser, il faut travailler sans arrêt des zones précises du jeu. Cela demande une forme de persévérance », explique-t-il. Aujourd’hui, ses gestes sont automatiques, comme si son corps les avait gardés en mémoire.

« Cela passe beaucoup par la mémoire visuelle », complète Laëtitia, 28 ans, alias « Neivee ». Elle, joue en « coop » (binôme) avec « JarmOu ». Un duo capable d’exploser le jeu Sailor Moon, en catégorie difficile, en un peu plus de 19 minutes et de frôler ainsi le record mondial. « Il y a des astuces. Par exemple, casser un combo breaker (enchaînement de coups). Il vaut mieux neutraliser son adversaire en deux coups que de le frapper davantage pour le mettre à terre. Car s’il doit se relever, ça ajoute du temps en plus. »

Le bug, quête du Graal

« J’apprends également par cœur où les ennemis apparaissent. Comme ça, je me positionne avant qu’ils ne sortent pour les frapper plus vite », dévoile la jeune femme, confirmant en souriant que cela « exige beaucoup de rigueur ». Chaque dixième de seconde compte. Le « mental » s’avère aussi primordial : « En cas d’erreur, il ne faut pas se laisser parasiter. Il faut savoir avancer sans se déconcentrer. C’est souvent dans la tête que ça se joue. »

Mais un gameur ne serait rien sans sa communauté. « Il faut savoir que sur les forums, on trouve des gens ravis de partager leur passion, précise Pierre. Il y a des tutoriels pour apprendre le jeu dans le jeu, des techniques. Cela aide beaucoup. » Comme utiliser des bugs qui permettent de pulvériser un jeu en passant sous la barre des cinq minutes.

« Il y a toujours des bugs que les développeurs n’ont pas prévus. Cela va casser la logique de progression du jeu », développe Rocher. Conséquence : soit la partie en cours plante. Soit « cela permet d’aller plus vite » en se retrouvant propulsé à un niveau inespéré. Mais trouver la faille « demande de comprendre le code informatique ». « Certains joueurs passent des années à chercher », précise Asukero. Et de conclure en rigolant : « Moi-même, je suis développeur et je ne suis pas parvenu à y arriver. »