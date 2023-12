Pour produire du journalisme de qualité, le « New York Times » « investit énormément de temps, d’argent, d’expertise et de talent ». Mais pour produire leur modèle d’intelligence artificielle ChatGPT, qu’utilisent OpenAI et Microsoft ? Beaucoup d’articles du New York Times, répond le média américain qui a décidé, en conséquence d’attaquer les deux entreprises en justice.

La question du droit d’auteur au sein de l’IA était déjà soulevée par des artistes, traducteurs et écrivains, qui s’estimaient copiés par l’intelligence artificielle générative, c’est donc au tour du quotidien de mener bataille. Il a lancé ce mercredi des poursuites, auprès d’un tribunal fédéral à New York, à l’encontre d’OpenAI, créateur du logiciel ChatGPT, ainsi que de Microsoft, son principal investisseur, pour violation des droits d’auteur.

Millions d’articles

En cause, selon la plainte, le modèle de développement des IA génératives, et en particulier ChatGPT, qui « repose sur des modèles d’apprentissage massif construits en copiant et en utilisant des millions d’articles du Times protégés par les droits d’auteur ».

« Comme la plainte l’explique, Microsoft et OpenAI ont utilisé notre travail pour développer et commercialiser leurs produits d’IA générative sans avoir la permission du Times », a déclaré à l’AFP une porte-parole du quotidien estimant qu’il s’agit bien d’une « violation des droits d’auteur en termes de contenu et de travail journalistique ».

Et les conséquences financières ne sont pas négligeables, estime le quotidien, qui considère que le préjudice subi, dans les faits comme d’un point de vue légal, représente « plusieurs milliards de dollars ». Interrogés par l’AFP, ni Microsoft ni OpenAI n’ont pour l’heure fait de commentaire.

Une brèche potentielle

Le journal assure avoir voulu éviter d’en arriver à la confrontation judiciaire avec Microsoft et OpenAI, en ayant cherché à négocier un accord permettant de « recevoir une compensation adéquate pour l’utilisation de ses contenus ».

OpenAI s’est d’ores et déjà entendu avec le groupe de médias allemand Axel Springer, cependant l’accord ne concerne pas l’utilisation des contenus des médias du groupe pour entraîner son IA générative mais l’intégration de ces contenus dans les réponses aux requêtes des utilisateurs de ChatGPT.

En l’espèce, l’action en justice du New York Times pourrait ouvrir une brèche et représenter une potentielle nouvelle source de revenus pour les médias partout dans le monde.

Car les IA génératives, qu’il s’agisse de textes ou d’images produits en réponses à des requêtes écrites, comme ChatGPT ou Midjourney, sont construites sur un algorithme entraîné grâce à l’immense quantité de données disponibles en ligne, notamment via les réseaux sociaux, le plus souvent sans l’autorisation de leurs créateurs. De quoi alimenter quelques procès, ainsi que des articles pour en rendre compte. L’IA va avoir de quoi s’alimenter pendant quelque temps…