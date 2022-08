Dès jeudi 1er septembre, la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres sera interdite. Sauf si un autocollant « Oui pub » le permet. Ce nouveau dispositif va être expérimenté dans quinze collectivités, dont Grenoble Alpes Métropole, qui espère ainsi éviter le gaspillage de 6 tonnes de papier par an.

Initiée par le ministère de la Transition écologique, cette mesure issue de la loi Climat et résilience reprend une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, laquelle souhaitait interdire totalement ces publicités pour limiter le gaspillage de papier. D’après Balmétrie, près d’un million de tonnes de prospectus sont jetées chaque année en France, sans avoir été lus. Ce qui représente 30 kilos par foyer et par an.

31 mois d’expérimentation

Grenoble Alpes Métropole a commencé à diffuser l’autocollant « Oui pub », dans les grandes surfaces, les mairies des communes concernées. Il est également disponible sur internet. Celui-ci remplace l’autocollant « Stop pub », qui n’a pas suffi à enrayer ce gaspillage. Pour les autres collectivités qui ne participent pas encore à l’expérimentation, « Stop pub » continue de fonctionner.

Si « Oui pub » vise à réduire le gaspillage, et les coûts des collectivités pour la collecte et le traitement des déchets, il risque également d’impacter le secteur de la distribution d’imprimés publicitaires. Un communiqué rappelle cependant que « l’expérimentation ne concerne que 2,5 millions d’habitants, soit 3,5 % de la population française ». Un bilan est prévu dans 31 mois, en fonction duquel « Oui pub » pourrait s’appliquer à l’ensemble du pays.