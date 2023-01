Déjà lauréate du Bocuse d’Or en Europe en 2022, l’équipe Danemark a confirmé son statut de favori. Lundi soir, elle a remporté le Bocuse d’Or, le plus prestigieux concours gastronomique international auquel participaient vingt-quatre nations. Elle succède ainsi à la France au palmarès.

Emmené par le chef Brian Mark Hansan, le Danemark décroche son troisième trophée dans cette compétition créée à Lyon en 1987. Et surclasse la concurrence. Avec 2026, il devance la Norvège (1971 points) et la Hongrie (1955 points), qui grimpe sur la troisième marche di podium.

La France, 5e

La France, représentée par la jeune prodige Naïs Pirollet, arrive à la cinquième place, totalisant 1923 points. La benjamine du concours pourra néanmoins se consoler puisque le jury lui a décerné le prix du meilleur « Menu Feed the kids », qui constituait la première épreuve du concours et qui devait être composé uniquement de plats à base de courge. La Française avait réalisé un croissant de courge craquant, un pralin de courge, un œuf mollet et béchamel, un velouté de courge muscade ainsi qu’une toupie meringuée - remplie de mousse lactée au potimarron - en guise de dessert,