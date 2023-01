On ne présente plus sa carrière musicale. Ancien leader de NTM, JoeyStarr se révèle aussi être un fin gourmet. Passionné de cuisine, le rappeur a ainsi lancé fin 2021 un magazine culinaire, baptisé Five Starr, dans lequel il délivre ses recettes et part à la rencontre de chefs. Sur sa lancée, JoeyStarr a publié en novembre Mon guide Bistronomik, un livre de bonnes « adresses engagées » et de « recettes qui pulsent ».

Mercredi soir, « le jaguar » va également passer derrière les fourneaux pour une soirée privée organisée au Muzikam, grand complexe de karaoké situé à La Mézière au nord de Rennes. Pour combler les convives, l’artiste sera entouré de chefs étoilés locaux comme Ronan Kervarrec, qui gère Le Saison à Saint-Grégoire, Sylvain Guillemot de L’Auberge du Pont d’Acigné ou Laurent Le Daniel, célèbre pâtissier rennais. Après le repas, JoeyStarr retrouvera le micro et les platines pour un sound system avec DJ Naughty J. L’événement est malheureusement déjà complet.