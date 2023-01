Dans le Nord-Pas-de-Calais, le classement des meilleures friteries de France, on l’attend chaque nouvelle année au calme. Dans ce domaine, au moins, on est en terrain conquis, et il n’est pas né le cuistot étranger au territoire chtimi qui se hissera sur la première marche du podium. En revanche, en interne, la concurrence est rude. Si l’on retrouve souvent les mêmes établissements se disputant le top 5 du site « les-friteries.com », on voit aussi de nouvelles têtes débarquer.

Sur le podium 2022, on retrouve en premier, la Friterie hersinoise, à Hersin-Coupigny, dans le Pas-de-Calais, en deuxième, Chic Frites, à Dunkerque, dans le Nord, et en troisième position, la Friterie du Parc, à Grenay, dans le Pas-de-Calais. Son gérant, qui se fait appeler Kim, a reçu avec joie cette nouvelle, une première pour son établissement. « C’est un peu ma médaille du travail à moi, une sorte de reconnaissance », se félicite-t-il, ajoutant toutefois que sa vie « n’allait pas changer ».

« Ça fait 26 ans que je fais des frites »

Il faut dire que Kim n’est pas un lapin de six semaines dans le secteur de la frite. « J’ai 51 ans et ça fait vingt-six ans que je fais des frites », assure-t-il. Il a commencé à Grenay, sa ville natale avant de succomber à la folie des grandeurs : « Arrivé à 40 ans, j’ai voulu faire mon frimeur et prendre une grosse affaire à Liévin, mais je n’ai pas aimé », se souvient-il. En 2019, le maître fritier a eu une autre lubie : ouvrir une friterie dans le Sud, près de Cavaillon. Sa femme et lui ont tenu deux ans avant de rentrer dans le Pas-de-Calais, rattrapés par le « mal du pays ». « J’ai repris ma friterie, j’ai retrouvé mes clients. Moi ce que j’aime, c’est le contact avec les gens sans me tuer à la tâche », plaisante le quinquagénaire.









Pourtant, les derniers mois n’ont pas été faciles pour le patron de la Friterie du Parc. A l’instar de nombreux professionnels de la restauration, Kim a été touché par une conjoncture difficile. « Ça a été compliqué, parce qu’on a pris de bonnes augmentations sur le prix du gaz et de l’huile », déplore-t-il. D’autres produits ont aussi vu leurs tarifs s’envoler : « La mayonnaise est passée de 11 à 22 euros les cinq litres, la graisse de bœuf de 13 à 27 euros. Même mon ingrédient mystère a augmenté, mais je ne dirai pas ce que c’est, j’emporterai ce secret dans la tombe », énumère le gérant. Malgré tout, Kim ne se plaint pas, « faut pas exagérer, on fait des marges, assure-t-il. J’arrive à me verser un petit salaire et ça me suffit ». Commerçant avant tout, il a tout de même eu le nez creux en augmentant ses tarifs en février dernier. Une hausse qui reste néanmoins raisonnable puisqu’un cornet des troisièmes meilleures frites de France, Kim le vend 2,50 euros.