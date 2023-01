Et s’il y avait de l’or en guise de fève dans la galette des rois ?

Même si vous avalez la fève, rien n’est perdu ! Jusqu’au 25 janvier, une entreprise d’expertise de l’or et des bijoux, le Comptoir national de l’Or, organise, en partenariat avec dix-huit boulangeries de France (voir encadré), un concours lucratif autour de la traditionnelle galette des rois.

Après l’achat d’une galette et une inscription à un tirage au sort par QR code, une pièce de 20 francs or, d’une valeur d’environ 340 €, pourra être gagnée dans chaque commerce participant. Un retour à une tradition datant du XVIIIe siècle, dans les familles aisées.

« Démocratiser le métal jaune »

Il y a cinq ans, un pâtissier de Béziers avait glissé deux diamants dans ses galettes pour doper les ventes. Cette fois, les dix-huit heureux gagnants n’auront, hélas, pas le loisir de sentir la pièce croquer sous leurs dents. Ils vont devoir attendre le tirage au sort final

« Au cours de l’histoire, les fèves déposées dans les galettes ont évolué de la légumineuse à la pièce d’or ou d’argent dans les familles les plus fortunées », explique le Comptoir national de l’Or, dans son communiqué. C’est donc cette ancienne tradition que l’opération tente de retrouver, sans aller toutefois jusqu’à planquer la pièce, en l’occurrence un Napoléon, directement dans la frangipane.

« Pour nous, c’est l’occasion de démocratiser le métal jaune et de faire preuve de pédagogie autour de son accessibilité », souligne Laurent Schwartz, PDG du Comptoir national de l’or. Et en organisant un tirage au sort, on garde le suspense et les potentielles ventes, jusqu’au bout de l’opération.