Deux nouveaux restaurants 3 étoiles au Michelin en Espagne

Voilà qui donne faim. Le Guide Michelin 2023 pour l’Espagne a décerné mardi une troisième étoile à deux restaurants, Atrio, à Cáceres (ouest), et Cocina Hermanos Torres, à Barcelone (nord-est), soit 13 établissements « tri-étoilés » dans le pays.

Atrio, du chef Toño Pérez, et Cocina Hermanos Torres, des jumeaux Sergio et Javier Torres, qui avaient tous deux deux étoiles, ont ainsi rejoint le club le plus sélect du guide, lors d’une annonce pendant un gala au Palacio de Congresos del Greco, à Tolède (centre).

« Cette histoire commence il y a 45 ans, lorsque tout ce qui se passait autour d’une table nous paraissait magique (…) Nous avons décidé d’ouvrir un restaurant et nous sommes arrivés jusqu’ici », a déclaré Toño Pérez lors de ce gala.

Entre 205 et 255 euros le menu

Dans son restaurant de Cáceres, le chef propose « une cuisine d’un haut niveau technique et aux accents créatifs où, à travers un menu de dégustation unique et complet » les saveurs de la région d’Estrémadure « sont les principaux protagonistes », selon le Guide Michelin. Le menu s’affichait jusqu’à présent (pour le 2 étoiles) à 205 euros.

« Nous sommes deux enfants (jeunes) du quartier El Carmelo (à Barcelone) qui avions un rêve. Nous l’avons réalisé, même s’il reste encore un long chemin à parcourir », a déclaré Sergio Torres, avec son frère. Là, il fallait jusqu’à présent compter 255 euros pour le menu dégustation, mais c’était avant la 3e étoile

L’Espagne a par ailleurs ajouté à sa liste trois nouveaux restaurants 2 étoiles, portant à 34 le nombre d’établissements de cette catégorie. Depuis ce mardi, l’Espagne compte 203 restaurants avec une étoile.