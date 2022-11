Aux Etats-Unis, on en trouve partout. Dans les centres commerciaux, les pâtisseries, les food-courts… Mais en France, déguster de la pâte à cookie crue, du « cookie dough », ce n’est pas encore très répandu. Et, à première vue, c’est même plutôt déroutant. A Montpellier (Hérault), Liza et Camille, deux sœurs, ont créé Cookiz, une boutique, près de la place Saint-Côme, où l’on déguste cette gourmandise dont on raffole outre-Atlantique.

« On voyage beaucoup avec ma sœur, et c’est quelque chose qui nous a beaucoup plu, et on s’est dit qu’on allait l’importer à Montpellier », confie Liza. La pâte à cookie est préparée avec du beurre, du sucre, du lait et de la farine, seul ingrédient préalablement cuit au four. Dans la recette, il n’y a pas d’œufs, pour que ce soit plus digeste.

Le « cookie dough » (classique, à la noisette, au chocolat, au beurre de cacahuète ou sans gluten avec de la farine de riz) se dévore avec des toppings, comme les glaces : des chocolats, des bonbons, des bretzels, etc. Et avec un nappage, bien sûr. « C’est une madeleine de Proust, quand on préparait des gâteaux avec notre grand-mère, et qu’on allait chercher au fond du pot, et qu’on prenait sur le doigt pour le lécher », sourit Camille.