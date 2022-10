Les bonnes recettes du restaurant préféré des utilisateurs de TripAdvisor

Près de 900 avis, dont environ 700 qui lui attribuent la note « excellent » et seulement 16 qui jugent l’expérience moyenne ou pire. Sur TripAdvisor, « Les Plaisirs Gourmands » fait presque l’unanimité. Mieux, le restaurant situé à Schiltigheim, à côté de Strasbourg, est même le « Travellers' Choice Best of the Best » de la célèbre plateforme. Soit, en clair, l’établissement français qui a obtenu les meilleures évaluations de ses clients, le 7e au niveau mondial.

« Ça n’arrive pas tous les jours d’être récompensé », s’amuse son propriétaire et chef Guillaume Scheer. « Ce classement montre qu’il y a une vraie satisfaction client chez nous. Ça nous donne bien sûr de la visibilité car les gens regardent souvent les notes avant de venir, mais ça prouve aussi que ce qu’on fait va dans le bon sens. Après, pour un cuisinier, ça ne vaut quand même pas une étoile Michelin ! »

Le chef répond aux critiques

Lui la possède aussi, depuis 2021, environ trois ans après l’ouverture des « Plaisirs Gourmands » avec son épouse, Charlotte Gâté. Il n’empêche, les fameuses notes sont régulièrement scrutées sur la plateforme. « Mais on ne peut pas les gérer, les clients écrivent ce qu’ils veulent », nuance Guillaume Scheer qui avoue que son équipe « incite les gens à mettre un avis quand ils nous disent avoir passé un super moment ».

En dessous de ces bons commentaires, il ne répond quasiment jamais. Mais pour les plus critiques… « Je le fais car je sais qu’ils vont être lus aussi. Parfois, les réactions sont abusives donc il faut aussi le signaler. Mais on n’est pas fou, on sait très bien que les éventuels clients vont faire d’eux-mêmes le tri avant de venir. »









Les épicuriens se pressent pour sa cuisine « classique dans sa conception mais avec une touche d’originalité dans son dressage ». Chaque mois, le restaurant schilikois sert environ « 1.000 personnes », à raison d’une trentaine par service, pour une douzaine de tables accessibles. Le tout sur quatre jours. Ce rythme de travail est là l’une des autres grandes fiertés du chef passé par le Pavillon Ledoyen (Paris) sous les ordres de Christian Le Squer et au gastronomique « Le 1741 » à Strasbourg.

« On est fermé les dimanches, lundi et mardi. Ce n’était pas le cas au début mais à chaque fois qu’on a été un peu plus rentable, on a voulu gagner en confort de vie », précise encore Guillaume Scheer, désormais à la tête d’une équipe de 13 salariés. Qui pourraient bientôt être salués avec une deuxième étoile à afficher sur sa devanture ? « Je ne fais pas la course. Le restaurant est plein tous les jours, ça me va ». Et généralement, les clients en ressortent ravis.