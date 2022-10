La nouvelle lui avait « coupé net l’envie de manger ». Il y a trois ans, Jean-Michel Kruth, directeur de La Maison Adam, Les Charcutiers d’Alsace, a appris que c’était un Lyonnais qui détenait le record du monde de la plus grande choucroute. « Le restaurateur chez qui nous mangions était détenteur du record. Vous voyez un peu ! Pour un Alsacien, aller à Lyon et apprendre ça, on n’avait même plus faim. » Une « anomalie » à laquelle il s’attaque ce samedi à Haguenau, au nord de Strasbourg. Et pour récupérer l’honneur perdu de l’Alsace, le charcutier engagé depuis des années dans la défense du patrimoine culinaire alsacien ne cible pas moins une choucroute de 2 tonnes, soit 500 kg de plus que celle des Lyonnais.

Pour parvenir à cette tentative de record, l’aventure n’a pas été pas simple et le charcutier à un petit peu pédaler dans la choucroute pour y arriver. D’abord, il y a eu la crise du Covid-19. Puis trouver l’endroit jusqu’à ce que, « l’an dernier, sur un salon à Paris, Jean-Pierre Fugier, le directeur du Cora de Haguenau, nous a interpellés pour nous proposer d’occuper une partie du parking et de nous aider avec une quarantaine de personnes ». L’idée de la plus grande choucroute du monde prenait enfin forme.

« Une vraie choucroute alsacienne ! »

A la veille de cette régalade, le charcutier alsacien est sur les charbons ardents. « Voilà six mois que je ne dors plus, confie-t-il. Imaginez, ça sera une vraie choucroute alsacienne ! » Cinq mille knacks, plus d’une tonne de choux, 200 kg de pommes de terre, 400 kg de viandes et saucisseries, des brûleurs énormes… Sans compter les 45 kg de graisse d’oie, rien que pour enduire la casserole et 150 litres de riesling pour l’humidifier.





Une casserole, qui à elle seule est « une prouesse, une véritable œuvre d’art, un bijou, conçue et financée spécialement par un artisan, Piotr Halwa de la société Sobrima à Hoerdt. Je crois que le plus dur à faire, c’était sa casserole, plaisante le charcutier. Il a fallu faire des essais en amont, faire venir un soudeur spécialisé, comme pour un sous-marin ! ». Une casserole spéciale entourée de mystère : ses dimensions ne sont pas communiquées en attendant la venue des huissiers, et un avenir tout aussi tenu confidentiel, même si Jean-Michel Kruth confie lui réserver d’autres évènements de premières importances.

Pour la bonne cause aussi

Mobilisé comme jamais, prêt à ramener la choucroute à la maison, il a dû limiter à 20 personnes de la Maison Adam pour cuisiner ce samedi. Entre les pompiers, les secours, les cuisiniers, le personnel technique, plus de 80 personnes vont œuvrer à battre le record sous un chapiteau de 1.000 m2. Au moins 3.000 personnes pourront être servies dès 9h30. Et c’est bien là que se trouve l’autre motivation du charcutier : vendre le plus possible de tickets à 3 euros, pour des portions de 600 grammes environ, car l’intégralité de la somme perçue sera reversée à l’association « La Fabrique en Rose » qui vient en aide aux femmes atteintes du cancer du sein. « C’est un beau petit plat qui vaut largement 8 ou 9 euros. On veut attirer un maximum de monde pour donner un gros chèque à l’association ».