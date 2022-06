Quoi de mieux l’été qu’un peu de fraîcheur apportée par une bonne petite salade ? Et ça tombe bien, car il y en a 60 recettes dans le livre Salades gourmandes qu’Emilie Franzo, styliste culinaire à la tête du blog « Plus une miette dans l’assiette » a publié le mois dernier chez Marabout. Son secret, l’équilibre de compositions plus gourmandes et colorées les unes que les autres. En plus, pour avoir dégusté trois d’entre elles, on peut vous l’assurer : elles sont absolument exquises, ses salades.

Une toute petite pâte de forme ronde

Mais pour coller au thème de notre série « Pasta Cosi », nous lui avons demandé de nous présenter sa salade de pâtes fregola. Frego-quoi ? Fregola, du nom de cette toute petite pâte de forme ronde originaire de Sardaigne. « Pas facile à trouver en France, et c’est dommage… » Car avec sa forme toute fine et toute ronde qui, précise Emilie, « roule sous la dent », elle apporte ce qu’il faut « de mâche et de consistance » à une salade de légumes.

Comme cette fabuleuse salade de mâche, fregola, carottes rôties au miel et noisette, où chaque ingrédient répond parfaitement l’un à l’autre et dont 20 Minutes s’est régalé après ce reportage en vidéo. Merci Emilie !

Un petit détail qui a son importance, et qui ne figure pas dans la vidéo : il faut bien penser à laisser refroidir les carottes sorties du four et les pâtes fregola sorties de l’eau bouillante avant de dresser les assiettes… Sinon, ces ingrédients chauds vont brûler les feuilles de salade. Et pour qui recherche un peu de fraicheur cet été, avouez que ce serait dommage !