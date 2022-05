Aussi prêt que pour un marathon. Le maître boulanger Jérémy Keil adore les challenges et il est au taquet dans la cuisine de sa boulangerie Aux mille et une saveurs, une des trois qu’il possède dans Strasbourg. Il est sélectionné pour la phase finale du concours de la meilleure baguette de tradition française, qui se déroule à partir de lundi à Paris. Voilà trois semaines à présent qu’il s’entraîne chronomètre en main, pour avoir la bonne quantité de pâte, car il lui faudra produire exactement 40 baguettes en six heures. Il passe en revue « le façonnage pour voir s’il est dans les temps ». Il pétrit en plusieurs étapes, utilise du levain liquide comme pour le concours (habituellement du levain fait maison qu’il rafraîchit tous les jours), surveille la température et fait de savants calculs en fonction de l’humidité. Il mesure au centimètre près ses baguettes tradition de concours qu’il étale avec la plus grande attention avant de les mettre au four. Tout pour que cela soit encore parfait le jour J.

Avec 11 autres boulangers qui ont été sélectionnés dans toute la France, il représentera la région Grand-Est lors de la phase finale du 8e concours national de la baguette de tradition française qui se déroulera du 16 au 18 mai sur le parvis de Notre-Dame, à Paris. Même si le titre n’est qu’honorifique, Jérémy Keil espère l’emporter. C'est sa troisième qualification à la phase finale de ce prestigieux concours. Il aime ça et a déjà obtenu de nombreuses médailles d’or dans la région. « C’est un moyen aussi de voir son niveau, d’évaluer son pain car je n’ai pas trop le temps d’aller me promener pour voir ce que les autres font, de se positionner et d’apprendre encore », explique ce passionné qui pratique la boulangerie depuis plus de trente ans.

La baguette doit être belle « car on l’achète d’abord avec les yeux »

La baguette tradition, il en fait tous les jours bien entendu, mais celles-ci sont un peu spéciales. « Il y a des critères très précis pour le concours comme sa longueur. Il faut qu’elle fasse 50 centimètres après cuisson, avec une petite tolérance de +5 % et peser 250 g, toujours après cuisson. Sa teneur en sel ne doit pas excéder 18 g par kilo de farine. »

Les critères d’une bonne baguette tradition ? « La mie doit être aérée avec de belles alvéoles, avoir du goût, la croûte doit être croustillante avec une belle couleur, plutôt très cuite. Et puis surtout que ça soit une belle baguette, avec une belle grigne, sorte d’ourlet sur le dessus, car on achète d’abord avec les yeux », sourit le boulanger. Côté recette « secrète », hormis la rigueur dans la préparation de la pâte, « c’est surtout la façon et le temps de pétrissage qui font la différence », assure le boulanger. « J’ai une recette traditionnelle, mais ça se joue beaucoup au niveau du façonnage, si vous serrez votre baguette ou pas. Plus vous la serrez plus vous aurez une grigne qui va se lever et moins vous aurez d’alvéoles, et vice versa. Il faut trouver le juste milieu. » Grande inconnue cependant, les machines du concours qu’il ne connaît pas tout comme la farine car les 40 baguettes doivent être réalisées avec des ingrédients fournis, sans indication de marque. « Et chaque farine réagit différemment », souligne Jérémy Keil.

La phase finale se déroulera sur deux jours et le jury ne retiendra que six candidats qui dès le lendemain, mercredi, se rencontreront pour l’épreuve ultime. Les finalistes devront présenter les quarante baguettes, devant le public. Nul doute, la journée aux pieds de Notre-Dame de Paris sera belle.