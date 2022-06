A Caen (Calvados)

« Cinq heures du mat' sur le port, un dernier shot/C’est pour ma ville, sauce magic beau gosse. » Après plusieurs semaines d’investigation, des dizaines de témoins interrogés et de nombreuses fausses pistes, nous avons percé le mystère de l’assaisonnement rendu célèbre par le rappeur Oreslan dans son titre Du propre, sorti en 2021 sur l’album Civilisation. Pour envoyer la sauce, rendez-vous au Magic Beau Gosse, un restaurant installé depuis 2005 à proximité du port de Caen.

Comme l’explique Ali Reza Pourmand-Safa, co-gérant de l’établissement familial, la sauce magic beau gosse est la combinaison de deux préparations maison : une sauce blanche et une sauce samouraï – parsemée de poudre de sumac – une épice orientale. Depuis la citation d’Orelsan, la popularité du restaurant a grimpé en flèche. Et le coup de feu n’est pas près de s’éteindre puisque le clip de Du propre, en partie tourné début avril lors du carnaval de Caen, vient tout juste de sortir.

On vous dit tout dans la vidéo en illustration – et promis, on n’a pas lésiné sur les références à « Du propre ».