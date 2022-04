A Cassis,

Une magnifique terrasse ombragée par des pins, surplombant la plage du Corton à Cassis (Bouches-du-Rhône). Un cadre idyllique pour profiter des charmes de la Méditerranée, et de ses régals. Avec lesquels Dimitri Droisneau est tombé amoureux il y a une quinzaine d’années déjà, lorsqu’il a posé ses valises de cuisinier du côté de la réserve de Beaulieu, petit palace de la Côte d'Azur.

C’est aussi là que ce normand d’origine est tombé amoureux de Marielle. « On avait tous les deux un parcours dans des restaurants étoilés, la rencontre s’est faite naturellement », explique le couple. Lui est en cuisine, elle est en salle, et bientôt tous les deux seront à la tête de la villa Madie, maison créée en 2007 par Jean-Marc Banzo. C’est en 2013 qu’ils décident de reprendre ce lieu, niché en dessous du Cap Canaille et tellement représentatif de la Méditerranée. « On avait envie d’entreprendre et on a visité cette belle maison. On n’a pas trop réfléchi, c’était une évidence de s’installer ici et d’y établir notre projet de vie », confie Dimitri Droisneau.

« Un peu aubergiste »

Ils s’associent avec Jean Bourdillon, un cassidien « hyper humble » qui a fait fortune dans le riz, pour qui il était important que l’aventure de la villa Madie continue. Et Dimitri et Marielle obtiennent une deuxième étoile dès l’année suivante. « Notre force est d’être un peu aubergiste. Nous ne sommes pas un restaurant de saison, nous avons une grosse clientèle d’habitués qui vient nous voir plusieurs fois dans l’année. Notre objectif est vraiment de fidéliser avec une proximité importante. Quand je viens les voir à table, je n’ai pas de toque ou de tablier. Et c’est grâce à eux, et à leurs retours, que nous peaufinons nos assiettes et notre service », avance Dimitri Droisneau.

Marielle et Dimitri Droisneau. - Evan de Sousa

Clients, fournisseurs, équipes, le maître mot de ces restaurateurs est bien la fidélité. « Les deux parties du restaurant, la cuisine et la salle, ne font qu’une. La maison est grande, mais avec une dimension familiale et ce côté chaleureux pour nos 44 collaborateurs. Et tout ca se fait naturellement », détaille Marielle, qui s’occupe de toute la partie administrative de la villa Madie.

« Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort »

Avec un fort ancrage sur le territoire, au point de devenir des « ambassadeurs de Cassis et des Cassidiens ». « Des voisins nous apportent les œufs de leurs poules, parfois de l’huile d’olive. Tout le monde pense à nous, on nous a même amené des Morilles de Cassis, c’était la première fois que j’en voyais », confie le chef. Il a également créé ses jardins, sur 3.000 m2, près d’Aix-en-Provence, avec des légumes, de l’huile d’olive, et il dispose de sa propre truffière, pour tout maîtriser.

Des clients fidèles, une équipe soudée et ce fort ancrage sur le territoire ont permis à Dimitri et Marielle Droisneau de survivre à deux ans de tempête causés par la pandémie de Covid-19. « On a lutté comme des fous, on a fait des plats à emporter pour garder le lien. On a ouvert, puis refermé. Ça a été très compliqué, surtout d’un point de vue mental. Beaucoup de couples auraient pris la foudre derrière, mais ça n’a pas été le cas. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Et à deux, on est encore plus fort », savoure Marielle.

« Le Guide Michelin avait demandé que Marielle soit là à tout prix »

C’est d’ailleurs ce qu’a voulu mettre en avant le Guide Michelin, en plus d’une identité singulière, en accordant à ce couple de restaurateurs entrepreneurs, une troisième étoile dans son édition 2022. « Le Guide Michelin avait demandé que Marielle soit là à tout prix, parce que c’est un navire avec deux capitaines », rappelle Dimitri.

Deux capitaines de navire, et deux capitaines de famille puisque leurs deux fils vivent sur place. « Ils nous ont dit " les trois étoiles c’est pour les meilleurs restaurants du Monde ", et c’est là qu’on a réalisé », confie Marielle. Pendant que Dimitri s’aperçoit qu’ils ont encore laissé traîner un ballon de rugby sur le toit du restaurant. De quoi enfiler son tablier de papa pour quelques minutes, avant de reprendre sa toque de chef trois étoiles.