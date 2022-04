Fourneaux et candidats sont montés en température toute l’après-midi. Le lycée hôtelier Bonneveine de Marseille accueillait la finale de la 48e édition du championnat de France du dessert. Dans le concours « juniors », sept apprentis pâtissiers sélectionnés après des demi-finales régionales, concouraient avec deux créations à réaliser en un peu moins de cinq heures.

La première est le dessert de leur choix, alors que la seconde épreuve vise à tester leur créativité et leur réactivité, avec des ingrédients, un thème et une technique imposés. Cette année, ils avaient pour consigne de réaliser un chaud-froid autour de la pâte à chou.

Pour les juger, un jury composé de sept chefs pâtissiers reconnus, et présidé par Angelo Mussa, le chef pâtissier exécutif du Plaza Athénée. Chez les jeunes, c’est Elsa Molton, du lycée hôtelier Médéric de Paris, qui l’a emportée avec un mélange croquant-onctueux au chou garni sorbet coco et praliné de pécan, brunoise d’orange et sauce chocolat. On vous laisse découvrir le résultat en vidéo.