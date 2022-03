Son pain bien rond et généreusement huilé, sa garniture aux accents de soleil… Spécialité de Nice, le pan bagnat s’est montré dans des mensurations défiant toute concurrence ce lundi au salon professionnel Agecotel. Bien décidés à battre le précédent record du monde (83 cm de diamètre), les responsables de la Fédération des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes ont garni un pain de plus d’un mètre.

Confectionné chez un artisan d’Antibes, il affichait 17 kg sur la balance avant d’être rempli par 35 autres kilos d’ingrédients « traditionnels de cette recette niçoise », a insisté le président de la fédération Gilles Dutto. « On a notamment coupé 10 kg de tomates et 6 kg de poivrons », ont aussi expliqué Antoine-Florentin et Matthieu, deux des étudiants du CFA voisin de Carros qui ont été mis à contribution.

En plus, il aura fallu 1,5 kg de févettes, 800 g de cébettes, 5,5 kg de thon, 1,2 kg de radis 1,5 kg d’anchois, 3 kg d’olives de Nice, 50 œufs et pas moins de 2 l d’huile d’olive.

En recherche de sponsors pour le « Guinness des records »

Mètre en main, une huissière de justice de Nice est venue prendre les dimensions de la bête : exactement 1,04 m. « Je vais établir un procès-verbal que le président de la fédération pourra transmettre à qui de droit pour faire entériner le record », a précisé Elisabeth Trullu à 20 Minutes.

Gilles Dutto vise la principale institution en la matière, le « Livre Guinness des records ». « Nous allons nous mettre en quête de sponsors, car c’est une démarche coûteuse. Mais ce sera un coup de projecteur sur tous ces artisans qui travaillent dur pour faire vivre les traditions », insiste le président des boulangers-pâtissiers azuréens.

En attendant, la fédération a fait don de ce pan bagnat géant au Secours populaire des Alpes-Maritimes qui pourra le faire déguster à ses bénéficiaires.