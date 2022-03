Une année de disette. La ville de Lyon et plus globalement le département du Rhône figurent parmi les grands oubliés du palmarès 2022 du Guide Michelin. Aucune nouvelle étoile, deux établissements qui perdent la leur et la maison Bocuse qui ne récupère pas son troisième macaron. A la sortie, le bilan est décevant. Presque humiliant. De là à se demander si Lyon a été injustement sacqué ? Ou si la ville, historiquement surnommée « Capitale de la gastronomie » est devenue une belle endormie ?

« Il est difficile de porter un jugement. Peut-être qu’il existe des territoires plus dynamiques mais on ne peut pas raisonner en termes de régionalité. Il n’y a pas une seule capitale de la gastronomie, ni de ville qui mérite d’être au-dessus des autres », répond d’emblée Anne Luzin, éditrice de la revue Le Chef, soulignant la « diversité culinaire en France ». « Pour tirer des conclusions, il faut nécessairement plus de recul. Le palmarès d’une année ne suffit pas. Et l’an dernier, quatre établissements du Rhône ont décroché leur première étoile », rappelle-t-elle. Sans oublier que le département recense encore 20 restaurants étoilés.

« Le Michelin a perdu son identité initiale »

Mais pour Jean-François Mesplède, critique gastronomique et ancien directeur du Michelin entre 2006 et 2009, « certaines tables auraient mérité de figurer dans le guide ». « Il est dommage que le Rhône fasse figure de parent pauvre, regrette-t-il. Depuis deux-trois ans, le Guide Michelin a un peu changé. Il a perdu son identité initiale. Il y a eu une mutation sauf que la cuisine contemporaine et la cuisine traditionnelle peuvent très bien se côtoyer. »

« Cette année, la plupart des grandes villes ont été oubliées, à l’exception de Paris. Nice, Toulouse n’ont rien eu, non plus, observe à son tour Franck Pinay-Rabaroust, rédacteur en chef du site Atabula.com. En cela, Lyon ne diffère pas des autres ». Mais la ville « souffre certainement de la politique de Monsieur Paul », analyse-t-il.

Un « certain conservatisme à Lyon »

« A Lyon, il y a un certain conservatisme lié à la mainmise de Paul Bocuse sur la ville. Il a tenu les rênes très longtemps, il a empêché l’émergence de certains chefs. D’autres n’ont pas pu s’installer. Aujourd’hui, la ville en paie les pots cassés. Elle stagne assez lourdement contrairement à Marseille qui bénéficie d’une image dynamique », poursuit le journaliste.

La fameuse « Capitale de la gastronomie », se serait-elle endormie sur ses lauriers ? Probablement, selon Franck Pinay-Rabaroust qui réfute pourtant le poncif. « Certaines tables sont très bonnes mais elles ne s’inscrivent pas dans la modernité, développe-t-il. La ville aurait besoin d’un phare culinaire incarné par des petites tables comme les Apothicaires. Il y a un nouveau virage à prendre et il faut le faire savoir. C’est aussi une question de communication. »

L’ombre de Paul Bocuse

Quatre ans après sa disparition, l’ombre de Paul Bocuse semble toujours planer sur sa ville natale. Son palmarès est écrasant : trois étoiles au Guide Michelin pendant 53 ans. Du jamais vu. « Il a réussi à ouvrir des portes qui n’existaient pas. Il a été une figure plus qu’emblématique, un père pour tous les autres, argumente Anne Luzin. Mais, il n’y aura plus jamais de Paul Bocuse. Nous ne sommes plus à ce moment-là de l’Histoire. On est sur autre chose aujourd’hui, avec de multiples cuisiniers en France qui sont des référents dans des domaines très variés ».

Selon l’éditrice, la créativité existe à Lyon. Il faut juste un peu de patience. « Une troisième étoile ne se gagne pas en deux ans. En moyenne, il faut sept à huit ans, explique-t-elle. La maison Bocuse, justement, essaie de se redynamiser. C’est un travail sur le long terme. » Et de conclure avec optimisme : « A Lyon, il y a des maisons comme la Mère Brazier, par exemple, qui conservent leur deuxième étoile depuis des années. C’est déjà très bien. »