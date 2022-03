Et si on pouvait prendre son goûter, sans culpabiliser ? Ce challenge, trois anciens de l’école d’ingénieurs agronomes de Purpan, à Toulouse, l’ont relevé en créant les premiers cookies affichant un indicateur Nutri-Score A et qui seront bientôt vendus dans les rayons traditionnels. Pour parvenir à créer un biscuit à la fois bon et croquant, ils ont eu recours à un ingrédient pour le moins surprenant, que l’on trouve plus souvent en épicerie salée que sucrée : le haricot blanc, issu de la filière française.

100 % d’origine végétale

« Il a l’avantage d’amener de la texture et substitue les propriétés techniques du beurre. Il allège aussi la sensation en bouche, sans impacter le goût. Nos cookies sont 100 % d’origine végétale », assure Robin Castello, l’un des cofondateurs de la marque Mioum, un adepte du goûter comme ses deux acolytes Guillaume et Cédric.

Pas question pour eux de sacrifier non plus le goût et le plaisir à l’équilibre alimentaire. Il y a donc bien du sucre, issu de la filière betterave, et de la matière grasse, notamment grâce à de la purée d’amande. Ce qui permet de conserver le côté croustillant qu’on aime tant dans les cookies.

Des produits qui se déclinent en version myrtilles-amandes ou encore cranberries-macadamia, sans conservateurs. Ils sont fabriqués à Toulouse et seront disponibles dans les supermarchés de la métropole ou en vente directe sur le site de la jeune société. Les entrepreneurs, qui ont pris leurs quartiers au sein de la Pépinière alimentaire du Grand Marché, au nord de la Ville rose, ont lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Miimosa pour créer leur emballage écoresponsable, composé de 72 % de papier et donc recyclable.