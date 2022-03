De la désormais incontournable croziflette aux crozifrais aux légumes du soleil, en passant par les audacieux crozets façon riz au lait, Alpina Savoie regorge d’idées pour mettre en avant son produit phare. Plus ancien semoulier pastier français, depuis qu’Antoine Chiron a implanté son moulin à Chambéry en 1844, l’entreprise savoyarde s’est peu à peu imposée dans le paysage hexagonal des fabricants de pâtes, surtout donc depuis l’apparition de ses crozets il y a plus de 25 ans.

Une premier tamisage, à l'arrivée des camions transportant le blé, permet de s'assurer de sa qualité ainsi que de l'absence d'insectes dans la production livrée chez Alpina Savoie. - B. Gillardeau

« C’est un produit très particulier, dans lequel il y a à la fois du blé dur et du blé tendre, indique Antoine Chiron, responsable du moulin et des filières chez Alpina Savoie. Celui-ci est de Savoie, tout comme les noix sont du Dauphiné et les œufs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On s’attache à travailler avec des produits filières et d’origine soit locale, soit au moins française. »

La fabrication des crozets Alpina Savoie, ici dans l'usine située à Chambéry. - Benoît Gillardeau

Représentant de la sixième génération des Chiron chez Alpina France, ce meunier nous a ouvert les portes de l’entreprise dans le cadre de notre série « Pasta così ! ». Vérification de la qualité du blé à son arrivée à Chambéry, mélanges envoyés au moulin, nettoyage, broyage et tamisage, transformation de la semoule en pâtes et crozets, découvrez dans notre vidéo le circuit de fabrication de ces fameux crozets savoyards.