Les Français aiment les pâtes. Chaque année, 500.000 tonnes sont consommées. Tous les samedis midi, à travers sa série « Pasta così ! », 20 Minutes vous apprend à bien cuisiner vos pâtes ou vous fait découvrir une recette originale. Aujourd’hui, cap sur Nantes où l’artisan pastier Henri Refuto a acquis une jolie réputation avec sa spécialité : les raviolis bombés.

Oubliez tout ce que vous pensez connaître sur les raviolis : dans l’atelier Refuto, au MIN de Nantes, les pâtes sont appréhendées comme de la « haute couture ». Tout est élaboré à la main, de façon méticuleuse, avec uniquement des produits « ultra-frais », dans des quantités limitées. « Je fais les raviolis que j’aime. Ils sont uniques, souvent magnifiques. Ils sont généreusement bombés, la farce est couverte par un minimum de pâte, et cette pâte fine paraît transparente après cuisson. Voilà pour moi les critères d’excellence d’un ravioli », explique celui qui exècre la « platitude » et la « brillance » des raviolis industriels.

« Plus personne ne fait de la pâte comme ça »

Influencé, du fait de son héritage familial, par la cuisine napolitaine et provençale, Henri Refuto s’inspire aussi volontiers des pâtes asiatiques. Mais c’est en rencontrant un artisan italien confectionnant ses raviolis de manière traditionnelle que cet ancien professionnel du secteur bancaire et de la communication sportive a eu, un jour, le déclic. « J’ai trouvé ça merveilleux. Avec du labeur et du sens », justifie-t-il.

Henri Refuto, artisan pastier et et producteur de raviolis à Nantes. - F.Brenon/20Minutes

Il s’équipe d’un laminoir, d’une presse à vis d’imprimerie, d’un guide en bronze et se lance. « Il n’y a plus personne dans le monde qui fait de la pâte comme ça. C’est un travail de précision et de répétition. Il faut être concentré, ne pas compter ses heures. C’est ma psychothérapie. »

Sept variétés chaque semaine

Vendus par plaques de douze sur les marchés, dont le marché couvert de Talensac, ces raviolis se déclinent en sept variétés différentes chaque semaine : au comté, au chèvre-romarin, au parmesan, à la tapenade, aux girolles, au potiron, à la Saint-Jacques, au Serrano… « Tout dépend des saisons, de mes envies et des producteurs que je rencontre. Je fais beaucoup d’essais avant de trouver la formule parfaite », confie Henri Refuto.

La cuisson est à ne pas négliger, elle est même inscrite en gros sur l’emballage soigné remis à chaque client : « une minute trente secondes maximum à l’eau bouillante, égouttez et c’est prêt ». A accompagner d’un filet d’huile d’olive et d’un peu de parmigiano.