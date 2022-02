Les crêpes à la Chandeleur, c’est un des rituels gourmands les mieux partagés. « C’est une fête que j’attends toujours avec impatience. Car les crêpes, c’est mon dessert préféré », lance le boulanger-pâtissier parisien (mais d’origine bretonne) Benoît Castel. Il en prépare et il en sert pour les brunches dans sa boutique de la rue de Ménilmontant. « Il y a un vrai truc avec ça », confie-t-il. Ses préférées sont les crêpes Suzette, dont il nous livre la recette en vidéo. « Il n’y a pas de débat : c’est bon, et même après un bon repas, ça reste digeste. »

La sauce parfumée à l’orange n’est pas très compliquée à faire, même si elle commence par un caramel, « ce qui fait toujours un peu peur », avoue Benoît Castel. Le secret, c’est de chauffer le sucre « à sec », c’est-à-dire sans liquide ni matière grasse « et d’y aller progressivement afin que le caramel ne brunisse pas ». Ajoutez du jus d’orange, des zestes d’orange blanchis deux fois dans l’eau bouillante (ils seront plus poreux et confiront mieux), du beurre et un peu de Grand-Marnier. Gardez un peu de liqueur de côté pour la flamber si vous le voulez (et pour impressionner vos invités) et le tour est joué.

Une bouteille de pâte à crêpe

Sa pâte à crêpes a tellement de succès que Benoît Castel la vend toute l’année dans des bouteilles de lait. Ce qui se révèle bien plus pratique qu’une louche pour verser ladite préparation dans la poêle. Il faut que cette dernière soit « assez chaude », avec un diamètre proportionnel à la taille du feu et un fond épais pour conduire au mieux la chaleur. Une fois celle-ci « bien réglée » et le beurre ajouté dans la poêle pour les deux premières crêpes. « On peut se passer de matière grasse pour les suivantes, assure le chef, grâce au beurre présent dans la pâte. »

D’ailleurs, la pâte, en voici la recette, extraite de son livre Pâtisserie simplement naturelle (La Martinière). Pour 20 crêpes environ, comptez 190g de farine, 60g de sucre semoule, 1 pincée de sel, 1 gousse de vanille, les zestes d’une orange et d’un citron, 30g de beurre fondu, 4 œufs et 43cl de lait entier.

Mélangez la farine, le sucre, le sel, la vanille et les zestes d’agrume dans un saladier. Ajoutez progressivement les œufs en mélangeant progressivement pour obtenir une préparation homogène. Chauffez 1/3 du lait avec le beurre pour le faire fondre, ajoutez le reste du lait, mélangez. Ajoutez progressivement à la pâte à crêpes et mélangez de nouveau. Mixez si nécessaire.