Il régale les petits et les grands pour L’Épiphanie. En Provence, si la galette à frangipane, populaire plus au nord, gagne du terrain, le gâteau des rois reste encore une tradition très goûtée. Cette brioche en forme de couronne, garnie de fruits confits et de pépites de sucre tire ses origines de l’époque romaine. Au moment du solstice d’hiver, maîtres et esclaves partageaient un gâteau, souvent fourré de miel et de datte, dans lequel était cachée une fève. Celui ou celle qui la tirait, était alors désigné roi pour la journée.

Cette fête païenne fut reprise et adaptée par l' Église. C’est alors que le gâteau des rois prit la forme d’une couronne, pour rappeler celle des rois mages tandis que les fruits confits représentaient les pierres précieuses ornant celle-ci. Découvrez en vidéo, sa confection et son histoire.