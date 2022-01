2022, ça rime avec… pâtes aux œufs, mais pas que. Elles peuvent aussi être sèches, les pâtes, fourrées, au pesto, à la tomate, carbonara, chinoises ou aux fruits de mer… Qu’importe, on en raffole et 20 Minutes promet de rythmer votre année en vous proposant un tuto pratique ou une recette, chaque vendredi en fin de matinée.

Alors, heu… oui, ce 1er janvier tombe un samedi. Mais c’est un jour particulier : retour de fiesta tard dans la nuit, ce matin on a la gueule de bois. Mais bientôt ça ira mieux, surtout après avoir englouti les pâtes au ketchup basque maison que Julien Duboué concoctait déjà pour 20 Minutes l’an dernier, à peu près à la même époque. Il s’agit de la version « améliorée » d’un plat que le chef du Boulom (à Paris) avait l’habitude de se faire plus jeune, « après être sorti jusqu’à tard » avec ses copains. On en trouve le détail dans Cuites, un excellent « livre de recettes faciles pour faire passer les lendemains difficiles » signé Victoire Loup (éd. Human Humans, 19,90 euros).

150g de concentré de tomate pour 200 g de pâtes

« Pour commencer, explique-t-il dans notre vidéo, je vais mettre une échalote dans de l’huile d’olive et j’y ajoute une gousse d’ail coupée en petits morceaux. Je vais mettre du piment d’Espelette et une belle pincée de sel là-dedans. Je fais suer dix bonnes minutes à feu doux. J’ajoute là-dessus une grosse cuillère de miel, et je vais venir déglacer avec deux cuillères de vinaigre de Xérès. On ajoute des piquillos (ou des poivrons doux) marinés et 150g de concentré de tomate pour 200 g de pâtes. On laisse mijoter 12 bonnes minutes, le temps de faire cuire les pâtes et de les égoutter. On mixe alors la sauce à fond les ballons… » Il n’y a plus qu’à servir, vous serez non seulement rassasiés, mais vous n’aurez plus mal aux cheveux.